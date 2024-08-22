Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 16:15

Происшествия

Движение в районе Новосходненского шоссе затруднено из-за горящего автобуса

Движение в районе Новосходненского шоссе затруднено из-за горящего автобуса

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Движение транспорта затруднено в районе Новосходненского шоссе, дома 70, сообщил Дептранс. Затор на обеих полосах движения образовался из-за горящего автобуса.

По словам очевидцев, сначала в салоне появился запах гари. Потом с задних мест пошел дым, а вскоре показался открытый огонь. Водители автобуса и проезжающих машин пытались потушить пламя огнетушителями, но не смогли. На месте работают оперативные службы. Информацию о пострадавших уточняют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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