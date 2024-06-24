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24 июня, 18:30

Технологии

В России могут ввести запрет на продажу iPhone

В России могут ввести запрет на продажу iPhone

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В России могут ввести полный запрет на продажу моделей iPhone. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий продавать в РФ только те смартфоны, на которые можно без ограничений устанавливать отечественные приложения. Если документ будет принят, то под запретом может оказаться большинство устройств Apple, на которых на данный момент ограничен доступ к RuStore и многим отечественным банковским сервисам.

Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко напомнил, что Евросоюз обязал компанию Apple разрешить устанавливать на свое оборудование разработки европейских магазинов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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