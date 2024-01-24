Онлайн-консультации по шести темам о ЖКУ появились на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Услуга записи на онлайн-консультации по шести темам, связанным с оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), заработала на портале мэра и правительства Москвы. Пользователи смогут уточнить причины возникновения задолженности, сведения о начислениях по единому платежному документу и многое другое.

Эксперты сервиса смогут проконсультировать по разным вопросам, если начисление платежей в доме пользователя производят сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Как уточнила замдиректора департамента системы государственных услуг в департаменте информационных технологий Москвы Ирина Томсинова, сервис записи на онлайн-консультации помогает жителям столицы уже более двух лет.

"Он позволяет горожанам в удобное время с любого цифрового устройства записаться и получить онлайн-консультацию специалистов центров госуслуг или представителей столичных ведомств, узнать подробности предоставления различных услуг и сервисов, а также задать вопросы о них", – сказала она.

По словам Томсиновой, за все время работы услугой воспользовались свыше 58 тысяч раз, из них более 35 тысяч – в 2023 году.

Сервис "Запись на онлайн-консультации" по вопросам ЖКУ доступен для зарегистрированных на портале mos.ru пользователей со стандартной или полной учетной записью. Чтобы записаться, следует выбрать категорию "Жилье и ЖКУ", нажать на "Расчет (перерасчет) жилищно-коммунальных платежей для ФЛ" и определиться с интересующей темой. Сервис автоматически покажет доступные даты и время.

Ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению поступят в личный кабинет и на электронную почту. После консультации москвичи могут оценить уровень предоставляемой услуги, качество видеосвязи и удобство сервиса.

Ранее стало известно, что видеоконсультации со специалистами центров "Мои документы" посредством портала мэра и правительства Москвы стали популярнее более чем в два раза. Так, в прошлом году сотрудники провели свыше 3,5 тысячи онлайн-встреч, в то время как в 2022-м таких консультаций было более 1,4 тысячи.

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