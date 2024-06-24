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Новости

24 июня, 16:45

Политика

ГД рассмотрит законопроект о запрете продажи гаджетов без доступа к российским приложениям

ГД рассмотрит законопроект о запрете продажи гаджетов без доступа к российским приложениям

ГД рассмотрит законопроект о запрете рекламы оккультных услуг в июле 2024 года

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В Госдуму внесли законопроект, который разрешает продавать только те телефоны, на которые можно без ограничений устанавливать отечественные приложения. Также нельзя будет продавать гаджеты, на которых запрещен доступ к отечественному сетевому магазину приложений RuStore. Отмечается, что он доступен для использования на всех устройствах с операционной системой Android.

Если законопроект примут, можно ли будет покупать iPhone? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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