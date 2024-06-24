ГД рассмотрит законопроект о запрете продажи гаджетов без доступа к российским приложениям

В Госдуму внесли законопроект, который разрешает продавать только те телефоны, на которые можно без ограничений устанавливать отечественные приложения. Также нельзя будет продавать гаджеты, на которых запрещен доступ к отечественному сетевому магазину приложений RuStore. Отмечается, что он доступен для использования на всех устройствах с операционной системой Android.

Если законопроект примут, можно ли будет покупать iPhone? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

