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20 июня, 15:45

Технологии

"Техно": Apple хотят обязать разрешать загружать сторонние приложения в России

"Техно": Apple хотят обязать разрешать загружать сторонние приложения в России

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В Минцифры РФ рассматривают инициативу, согласно которой Apple могут обязать разрешать загрузку сторонних приложений на iOS. В ведомстве предполагают, что компания согласится соблюдать новые требования в России.

По словам эксперта в области кибербезопасности Бориса Косарева, после принятия законопроекта могут возникнуть сложности с его фактическим исполнением, так как зарубежные цифровые компании не отчитываются перед российскими судами. Подробнее – в программе "Техно".

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