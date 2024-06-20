"Техно": Apple хотят обязать разрешать загружать сторонние приложения в России

В Минцифры РФ рассматривают инициативу, согласно которой Apple могут обязать разрешать загрузку сторонних приложений на iOS. В ведомстве предполагают, что компания согласится соблюдать новые требования в России.

По словам эксперта в области кибербезопасности Бориса Косарева, после принятия законопроекта могут возникнуть сложности с его фактическим исполнением, так как зарубежные цифровые компании не отчитываются перед российскими судами. Подробнее – в программе "Техно".