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11 июня, 07:45

Технологии

Спрос на устройства умного дома увеличился в РФ

Спрос на устройства умного дома увеличился в РФ

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Москвичи стали самыми активными пользователями устройствами умного дома. По оценкам экспертов, спрос в этом сегменте растет на десятки процентов в год. Так, экономисты оценивали объем этого рынка в 2023 году примерно в 40 миллиардов рублей.

Самыми востребованными гаджетами считаются умные бытовые приборы и колонки. С помощью системы можно менять уровень света в квартире, температуру воздуха, а также заблокировать подачу воды при протечке или удаленно запустить кондиционер, робот-пылесос, посудомоечную машину и увлажнители воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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