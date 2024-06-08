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08 июня, 19:30

Общество

Впервые в рамках ПМЭФ прошел День российской моды

Впервые в рамках ПМЭФ прошел День российской моды

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Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума прошел День российской моды. Специально для тех, кто только пробует свои силы в профессии, подготовили образовательную программу в экспериментальном пространстве RASKROI.

После этого на территории Петропавловской крепости состоялся шоу-показ, на котором представили коллекции как известных брендов, так и молодых дизайнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
обществовидеоИван Князев
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