Впервые в рамках ПМЭФ прошел День российской моды

Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума прошел День российской моды. Специально для тех, кто только пробует свои силы в профессии, подготовили образовательную программу в экспериментальном пространстве RASKROI.

После этого на территории Петропавловской крепости состоялся шоу-показ, на котором представили коллекции как известных брендов, так и молодых дизайнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

