Эксперт Павлов назвал главные правила для выбора качественного мороженого

В Роскачестве провели исследование мороженого, представленного на полках российских магазинов. Выяснилось, что в продукции двух из 38 тестируемых марок присутствовала кишечная палочка. Кроме того, товары некоторых производителей не прошли проверку на фальсификат. Специалисты зафиксировали в образцах подмену молочного жира растительным. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, как выбрать качественное мороженое.



Кишечная палочка, дрожжи и плесень

Специалисты Роскачества исследовали 37 марок мороженого российского производства и один бренд из Казахстана. Проверка показала, что требованиям законодательства соответствуют свыше 60% продукции. Вместе с тем в двух образцах выявили кишечную палочку. Речь идет о мороженом "Мишка на полюсе" (производит казахстанская компания) и "Ермолино". Отмечается, что присутствие кишечной палочки возможно в продуктах, не прошедших тепловую обработку. Наличие этих бактерий в мороженом может быть связано с нарушениями на этапах производства, а также при доставке и хранении.

Кроме того, проверку на качество не прошли марки "Филевское", "Ля Фам" и "Как раньше". В них молочный жир был заменен на растительный. Об этом говорят найденные в мороженом фитостерины. Данные вещества встречаются исключительно в растительных жирах, их не бывает в молоке. Вместе с тем проблемы обнаружились у брендов "Вкусландия" и "Ленинградское". Здесь специалисты констатировали отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе.





из исследования Роскачества В данной продукции замена молочного жира могла осуществляться жирами растительного происхождения, очищенными от стеринов, либо использовалось молочное сырье с внесенными животными жирами. Такое мороженое тоже является фальсификатом.

Также в ряде образцов присутствовали плесень и дрожжи. Однако в Роскачестве пояснили, что это не является нарушением. Дело в том, что в мороженом содержание плесени и дрожжей не нормируется. И то и другое было найдено у брендов "Ленинградское" и "Белое золото". Плесень зафиксировали в мороженом "Жемчужина России", дрожжи – у марки "Выбор семьи".

Помимо прочего, у некоторых брендов имелись проблемы с маркировкой. Например, у "Ермолино" и "48 копеек" фактическая масса товара без упаковки не сошлась с заявленной и оказалась меньше. В свою очередь, у мороженого "Настоящий пломбир Русский холод" на этикетке была завышена массовая доля углеводов.



Выбрать качество

При покупке мороженого стоит обратить внимание на условия хранения и внешний вид продукта. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Мороженое обязательно должно храниться в морозильном оборудовании. Это позволяет исключить размножение болезнетворных бактерий и ухудшения вкусовых свойств. Само лакомство не должно быть подтаявшим или содержать в упаковке лед. Проверить его наличие можно на ощупь или немного встряхнув товар.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Лед свидетельствует о нарушении температурного режима. Лакомство размораживали, а потом снова замораживали. Это может привести к ухудшению вкусовых качеств, а также к определенным бактериальным поражениям. Потому что мороженое – это благоприятная среда для размножения бактерий.

"Если потребитель придерживается ЗОЖ и определенной диеты, он может обращать внимание на состав. Выбирать продукты с наименьшим содержанием сахара, который наиболее вредный из компонентов мороженого, и жира. Последний также не очень полезен в больших количествах", – продолжает Павлов.

Широко известные марки, по его словам, дорожат своей репутацией, но и у них иногда встречаются нарушения. В целом если хочется попробовать мороженое от менее популярного производителя, не стоит себе отказывать. Главное, чтобы оно правильно хранилось, имело хороший состав и внешний вид.

Павлов посоветовал обязательно просматривать результаты проверок продукции, которые регулярно публикуют Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество. Например, лабораторные исследования помогают выявить производителей, добавляющих в пломбир пальмовое масло. Тем самым они удешевляют продукт и ухудшают его вкусовые качества.

По словам специалиста, все мороженое, которое является натуральным и молочным, имеет маркировку "Честный знак". Она представляет собой QR-код, отсканировав который можно посмотреть сведения о производителе и сроки годности. Кроме того, цифровая маркировка позволяет заблокировать продажу просроченной продукции на кассе.

