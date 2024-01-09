Алкогольное мороженое в РФ приравняют к спиртным напиткам и запретят продавать детям

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Алкогольное мороженое в России могут начать продавать по правилам спиртных напитков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на распоряжение кабмина РФ.

Предполагается, что такое мороженое приравняют к продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%. Согласно текущему закону, для производства, хранения, поставки и продажи в розницу такой продукции нужна лицензия. Также ее нельзя продавать несовершеннолетним.

Ранее в списке исключений значились мороженное с алкоголем, содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Однако теперь правительство РФ решило исключить их из списка.

До этого о подобных мерах в ответ на запрос одного из депутатов ГД заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. С похожей идеей в конце 2023 года выступил российский Минфин.

Представители ведомства предложили ограничить предельное содержание этилового спирта в замороженных десертах с 7–10%, как в слабоалкогольных напитках, до 1,2%, аналогично квасу, ароматическим или пряным сиропам.

В беседе с Москвой 24 врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что отказ от употребления алкоголя благотворно скажется на работе печени, мозга, а также состоянии кожи.

По ее словам, алкоголь оказывает разрушающее действие на весь организм. В том числе страдает и кожа, на лице может появляться сосудистая сетка. При полном отказе от спиртного внешний вид человека улучшается, отметила врач.

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