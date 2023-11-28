В РФ предложили ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом

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В РФ выступили с идеей ограничить предельное содержание этилового спирта в замороженных десертах с 7–10 до 1,2%. Такой проект подготовил российский Минфин.

"Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%. Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как в слабоалкогольных напитках",– говорится на сайте ведомства.

В качестве аргумента Минфин напомнил, что распространение алкогольного мороженого в стране никак не ограничивается, так как продукт входит в перечень товаров – исключений списка спиртосодержащей продукции. Такие товары, помимо прочего, не подпадают под закон о регулировании алкогольного рынка.

В результате, продолжили в ведомстве, алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Такие товары могут спокойно покупаться несовершеннолетними.

Ранее Минпромторг РФ поддержал предложение Госдумы о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху и сидр. Эта мера необходима для защиты российского рынка от некачественных товаров, а также от серого импорта.

По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александра Ставцева, государство, вводя минимальные цены на слабый алкоголь, преследует интересы покупателей. Кроме того, такая инициатива поможет защитить компании от демпинга конкурентов, которые могут производить пиво не только из хмеля и солода.

Хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.



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