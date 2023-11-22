СФ одобрил закон об индексации акцизов на алкоголь с 1 мая 2024 года

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Совет Федерации одобрил нормы, повышающие ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года. В частности, акциз на вина увеличится втрое.

Нормы содержатся в большом налоговом бюджетообразующем законе, который кабмин РФ внес в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2024–2026 годы. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, принятым в конце июля этого года, ставка акциза на вина, за исключением ликерных вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию с 1 января по 31 декабря 2024 года должна была составлять 36 рублей за литр.

В соответствии с одобренными поправками с 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка составит 108 рублей за литр.

Кроме того, Совфед одобрил нормы, согласно которым со следующего года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня. Изменения инициированы правительством РФ также в рамках большого налогового бюджетообразующего закона.

Так, акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен был составить 2 731 рубль за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за тысячу штук. В соответствии с принятым законом акциз составит 2 813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство одобрило предложение об обложении акцизами всего спирта, включая медицинский. Добавлялось, что медпрепараты на основе спирта не должны подорожать, если будет введен акциз.

До этого хирург Александр Умнов сообщил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, это может грозить развитием панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии.

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