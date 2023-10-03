Минфин выступил за введение акцизов на весь спирт

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Минфин РФ одобрил предложение об обложении акцизами всего спирта, включая и медицинский. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации.

Он также сообщил, что сейчас этот вопрос обсуждается с Минздравом. По его словам, принципиальных разногласий между ведомствами на эту тему нет.

Однако Силуанов предупредил о том, что медицинские препараты на основе спирта, например корвалол, не должны подорожать, если будет введен акциз на весь спирт.

Ранее сообщалось, что кабмин предложил повысить с 1 мая 2024 года ставки акцизов на ряд алкогольных товаров. Вместе с этим правительство предложило их дальнейшую индексацию на 2025–2026 годы.

До этого хирург Александр Умнов сообщил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, это может грозить развитием панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии.

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