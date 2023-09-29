Акцизы на ряд алкогольной продукции могут вырасти с 1 мая 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин предложил повысить с 1 мая 2024 года ставки акцизов на ряд алкогольных товаров, следует из документов в думской электронной базе.

Предполагается, что акциз на вина может вырасти втрое. Вместе с этим правительство предложило их дальнейшую индексацию на 2025–2026 годы.

Ставка акциза на вина с 1 января по 31 декабря 2024 года должна была составлять 36 рублей за 1 литр. Согласно новым поправкам, с 1 мая по 31 декабря 2024 года она может достигнуть 108 рублей за литр.

Кабмин также предложил повысить акцизы на сигареты на 3% со следующего года.

"Повышение с 1 января 2024 года ставки акцизов на табачную продукцию и табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению со ставками, установленными на 2024 год", – следует из пояснительной записки к инициативе.

Акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024-го должен был составить 2 731 рубль за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, которая выявляется из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за 1 тысячу штук. Согласно проекту правительства, акциз может достигать 2 813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, однако не меньше 3 820 рублей.

Ранее стало известно, что поступление акцизов на табак в российский бюджет в 2024 году может достигнуть 824 миллиардов 152 миллионов рублей. Это на 2,7% больше, чем предусмотрено на 2023 год.

До этого хирург Александр Умнов сообщил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, это может грозить развитием панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии.

