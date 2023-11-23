В России начнут оценивать технологию производства иностранных вин

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Россия будет проверять производства поставляемых из-за границы вин. Эксперты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз РФ.

В ведомстве добавили, что, согласно закону "О виноградарстве и виноделии в РФ", органы госвласти могут контролировать технологию производства ввозимой в страну продукции на территориях других стран. Процесс проверки осуществляется в соответствии с международным договором или по соглашению сторон.

На данный момент для реализации этого положения Россельхознадзор заключает меморандумы о взаимопонимании между компетентными ведомствами в области виноделия заинтересованных стран.

Так, ведомство уже направило проект меморандума в 21 страну для его дальнейшего рассмотрения и заключения. В этих странах производят 90% винодельческой продукции, которая затем поставляется в Россию. Отмечается, что самый активный процесс переговоров проводится с Арменией, Молдавией и Сербией.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил нормы, повышающие ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года. В частности, акциз на вина увеличится втрое.

До этого замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что консенсус по законопроекту о запуске онлайн-продаж вина не найден. По его словам, Роспотребнадзор сохраняет отрицательную позицию по этому вопросу.

Хирург Александр Умнов сообщил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, это может грозить развитием панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии.

Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн в РФ