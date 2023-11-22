В Минфине не нашли консенсус по законопроекту о запуске онлайн-продаж вина

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Консенсус по законопроекту о запуске онлайн-продаж вина не найден. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

По его словам, Роспотребнадзор сохраняет отрицательную позицию по этому вопросу.

"Новых решений нет (с их стороны. – Прим. ред.), они концептуально против", – подчеркнул он.

Ранее министерство сельского хозяйства России поддержало идею об онлайн-продаже вина. Между тем в Минфине подчеркнули, что интернет-торговля является сложившимся каналом дистрибуции, который нельзя игнорировать.

При этом Минздрав РФ выступил против продажи спиртного через интернет. В ведомстве считают, что это может повлечь за собой увеличение объемов потребления алкоголя среди россиян.

До этого хирург Александр Умнов сообщил, что содержащийся в алкогольных напитках этанол пагубно влияет на ткани человеческого головного мозга. Он проникает во все клетки организма, нарушает работу нейромедиаторов, что приводит к проблемам со связью между отделами мозга.

Кроме того, употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.



Эксперимент по продаже российского вина онлайн отложили