12 ноября, 07:48Общество
Вино в России перестало быть сугубо женским напитком – эксперт
Фото: 123RF/shevtsovy
Культура потребления вина в России за последние пятнадцать лет значительно изменилась. Этот напиток стал гендерно-нейтральным. Также люди стали чаще выбирать сухое, а не полусладкое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на винного эксперта Армена Даниеляна.
Как отметил эксперт, в начале 2000-х годов вино было чисто дамским напитком. Однако сегодня рынок кардинально изменился, и теперь вино стало и мужским, и женским напитком.
Эксперт также подчеркнул, что в России в целом сложился тренд на переход от крепких напитков в сторону вина. При этом на протяжении последних пяти лет активно растет и рынок игристых вин в России.
Ранее Минпромторг РФ предложил внести поправки в закон относительно обязательной доли российского вина в винных картах ресторанов. На данный момент представленность российского вина в винных картах ресторанов увеличилась практически в три раза.
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