Вино в России перестало быть сугубо женским напитком – эксперт

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Культура потребления вина в России за последние пятнадцать лет значительно изменилась. Этот напиток стал гендерно-нейтральным. Также люди стали чаще выбирать сухое, а не полусладкое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на винного эксперта Армена Даниеляна.

Как отметил эксперт, в начале 2000-х годов вино было чисто дамским напитком. Однако сегодня рынок кардинально изменился, и теперь вино стало и мужским, и женским напитком.

Эксперт также подчеркнул, что в России в целом сложился тренд на переход от крепких напитков в сторону вина. При этом на протяжении последних пяти лет активно растет и рынок игристых вин в России.

Ранее Минпромторг РФ предложил внести поправки в закон относительно обязательной доли российского вина в винных картах ресторанов. На данный момент представленность российского вина в винных картах ресторанов увеличилась практически в три раза.