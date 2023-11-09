Минпромторг предложил внести в закон поправки о доле российского вина в картах ресторанов

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Минпромторг РФ предложил внести поправки в закон относительно обязательной доли российского вина в винных картах ресторанов. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на заседании Российского винодельческого форума, передает ТАСС.

"В российских винных картах российское вино должно было представлено в обязательном порядке в какой-то пропорции", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас ведомством решается вопрос о том, куда включить изменение: в закон о виноделии или о торговле.

Также Евтухов отметил, что на данный момент представленность российского вина в винных картах ресторанов увеличилась практически в три раза.

Ранее депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект. По документу будет разрешена продажа алкогольных напитков на летних верандах заведений общепита и в летних кафе, у которых есть лицензия на торговлю спиртным. Еще одним обязательным условием будет наличие у сезонного кафе заключения о соответствии требованиям по обустройству и размещению.

До этого хирург Александр Умнов сообщил, что содержащийся в алкогольных напитках этанол пагубно влияет на ткани человеческого головного мозга. Он проникает во все клетки организма, нарушает работу нейромедиаторов, что приводит к проблемам со связью между отделами мозга. Употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.

Летним кафе могут разрешить продавать алкоголь