Госдума в I чтении разрешила продавать алкоголь в летних кафе

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Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, согласно которому будет разрешена продажа алкогольных напитков на летних верандах заведений общепита и в летних кафе. Об этом сообщается на сайте ГД.

Отмечается, что документ подразумевает продажу алкоголя на помостах, летних верандах и в двориках, примыкающих к заведениям общественного питания, у которых есть лицензия на торговлю спиртным. Еще одним обязательным условием будет наличие у сезонного кафе заключения о соответствии требованиям по обустройству и размещению.

В пояснительной записке говорится, что закрепление в законодательстве соответствующих положений позволит создать понятные и стабильные условия для продажи алкогольной продукции на летних террасах. Кроме того, инициатива будет способствовать развитию конкуренции и окажет положительное влияние на всестороннее развитие внутреннего туризма в России.

Ранее в РФ предложили сделать фуд-корты в торговых центрах безалкогольными зонами общественного питания. Подчеркивается, что значительную долю посетителей этих зон составляют подростки и семьи с несовершеннолетними, которые вынуждены сидеть за обедом с компаниями, потребляющими спиртные напитки.

До этого стало известно, что Минздрав РФ не поддерживает легализацию интернет-продаж алкоголя. Причина заключается в том, что это может повлечь за собой увеличение объемов продаж и потребления спиртного среди россиян.

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