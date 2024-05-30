Российские операторы кикшеринга увеличили штрафы для нарушителей

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Российские операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс" подняли штрафы для нарушителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Ассоциации операторов микромобильности.

В документе указано, что размер штрафов увеличен за нарушения правил сервиса и ПДД при управлении электросамокатами. Они касаются неспешивания на пешеходном переходе, передачи управления самокатом ребенку, поездки в нетрезвом состоянии и действий, приведших к ДТП. По информации операторов кикшеринга, менее 1% поездок совершается с нарушениями. Увеличение штрафов направлено на работу с людьми, склонных игнорировать правила, говорится в релизе.

По данным Ассоциации, размеры штрафов теперь составят от 500 до 150 тысяч рублей, в то время как раньше максимальный штраф был 100 тысяч рублей. Минимальный штраф человек получит за некорректную парковку, максимальный – за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также если он станет причиной аварии, в которой пострадают люди или их имущество.

Отмечается, что штраф за неспешивание на переходе составит одну тысячу рублей, за поездку на самокате вдвоем – пять тысяч рублей, за передачу управления ребенку – 10 тысяч рублей. Кроме того, сервисы могут блокировать аккаунт нарушителя на время или навсегда. Полученные средства от уплаты штрафов планируется направить на образовательные проекты, популяризирующие ПДД на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также на развитие парковочной и дорожной инфраструктуры для СИМ. Всего в прошлом сезоне услугами российских операторов кикшеринга воспользовались 36,5 миллиона граждан.

Директор Ассоциации Ксения Эрдман рассказала, что 1% пользователей, которые систематически нарушают правила, негативно влияют на отношение к СИМ и ситуацию на дороге. Повышение штрафов она назвала мерой принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей.

Она добавила, что в будущем создадут единый реестр недобросовестных пользователей, которые нарушают правила сервиса и ПДД. Попавшие в реестр люди лишатся доступа к услугам трех крупнейших кикшеринг-операторов, что исключит возможность перехода нарушителей от одного оператора к другому, заключила директор Ассоциации.

Ранее сообщалось, что бравшие в аренду электросамокаты москвичи уже получили 50 тысяч штрафов. Кикшеринговые сервисы заблокировали 52 тысячи аккаунтов. В числе самых частых нарушений оказались парковка в неположенном месте, езда вдвоем на одном самокате и проезд по пешеходному переходу вместо спешивания.

