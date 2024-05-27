Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах для электросамокатчиков

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о введении штрафов за нарушения при использовании велосипедов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Депутаты поддержали концепцию, представленную в проекте данного закона. Они обратились к палате парламента с рекомендацией принять его в первом чтении.

Документ подразумевает введение штрафов в размере 20–30 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Кроме того, после принятия закона водителей велосипедов и СИМ будут штрафовать за превышение разрешенной скорости. Так, размер штрафа за превышение на 5–10 километров в час составит от 500 до 800 рублей, на 10–15 километров в час – от 2 до 2,5 тысячи рублей, на 15–20 километров в час – от 3 до 3,5 тысячи рублей, а в случае более серьезного превышения – от 4 до 5 тысяч рублей.

В соответствии с документом, штраф в размере 2–3 тысяч рублей будет вводиться за нарушение водителем СИМ требований к перевозке пассажиров, установленных ПДД. Законопроект также подразумевает штраф до 5 тысяч рублей за перевозку на электросамокате ребенка. В случае перевозки грузов и буксировки с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести административный штраф в размере 1 тысячи рублей.

От 2 до 2,5 тысячи рублей должен будет заплатить электросамокатчик, который, проезжая по пешеходным зонам, создал помехи для людей. При этом, если самокат, на котором едут по тротуару, весит больше 35 килограммов, водителю придется заплатить штраф в размере 3–3,5 тысячи рублей.

Также инициатива подразумевает приравнивание СИМ к тихоходному транспорту при движении на автомагистралях. Штраф за езду по ним может оказаться равен тысяче рублей. Передвижение на самокате или велосипеде по проезжей части после принятия закона будет приравниваться к нарушению ПДД и наказываться штрафами от 2 до 2,5 тысячи рублей. Если же самокатчик пересечет дорогу на СИМ, размер штрафа тоже составит 2–2,5 тысячи рублей.

Кроме того, водители велосипедов и самокатов, которые в результате нарушения ПДД нанесли пешеходам легкие травмы, должны будут заплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Если же в результате инцидента был нанесен вред средней тяжести, штраф будет равен 10–15 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении пользователей электросамокатов может быть введен новый штраф. Его могут получить пользователи СИМ, которые водят с телефоном в руке без мобильной гарнитуры.

Кроме того, в Госдуме выступили с предложением о создании черных списков пользователей сервисов аренды электросамокатов. По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности от фракции "Единая Россия" Анатолия Выборного, подобный шаг может стать хорошей дисциплинирующей мерой, благодаря которой снизится число нарушителей на дорогах.