Сенаторы предложили ввести штрафы для самокатчиков за телефоны без hands-free

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Новый штраф могут ввести в отношении пользователей электросамокатов за вождение с телефоном в руке без мобильной гарнитуры (устройства hands-free). Об этом сообщает "Коммерсант".

Это предложение хотят включить в законопроект, в котором уже прописаны штрафы до 30 тысяч рублей за пьяную езду. Авторами идеи выступили сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Ирина Рукавишникова и Владимир Полетаев. В апреле документ поддержало правительство при условии, что инициативу доработают.

Теперь законопроект должны рассмотреть в первом чтении в июне, а дополнение о hands-free включат уже ко второму чтению.

В издании напомнили, что запрет на использование во время движения телефона без системы hands-free действует для автомобилистов: за это их могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей по статье 12.36.1. КоАП. Мосгордума тоже предлагала распространить это правило на пользователей электросамокатов, когда в феврале власти вносили поправки в КоАП.

По предложению сенаторов за проезд на электросамокате в нетрезвом виде водитель может получить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, за оставление места ДТП (если нет признаков уголовно наказуемого деяния) – от 4 до 5 тысяч рублей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить штрафы за катание на электросамокате вдвоем. Она уверена, что данная мера поспособствует обеспечению безопасности несовершеннолетних, а также позволит исключить травматизм.

