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31 мая, 20:00

Культура

Проект по разработке художественных решений для умных устройств стартовал в Москве

Проект по разработке художественных решений для умных устройств стартовал в Москве

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В столице стартовал совместный проект "Яндекса" и Агентства креативных индустрий по разработке художественных решений для умных устройств. Молодые живописцы превратят колонки с "Алисой" и роботов-доставщиков в объекты современного искусства.

Подать заявку на участие в проекте можно до 30 июня. Затем эксперты отберут 30 молодых авторов, которые разработают нестандартные арт-решения для гаджетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуратехнологиивидеоСветлана Ключникова
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