Проект по разработке художественных решений для умных устройств стартовал в Москве

В столице стартовал совместный проект "Яндекса" и Агентства креативных индустрий по разработке художественных решений для умных устройств. Молодые живописцы превратят колонки с "Алисой" и роботов-доставщиков в объекты современного искусства.

Подать заявку на участие в проекте можно до 30 июня. Затем эксперты отберут 30 молодых авторов, которые разработают нестандартные арт-решения для гаджетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.