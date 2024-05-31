Сергей Собянин посетил фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя"

31 мая Сергей Собянин посетил фестиваль "Рыбная неделя" и отметил, что мероприятие вызвало ажиотаж среди москвичей и гостей столицы. Всего за неделю его посетили более трех миллионов человек.

Московские рынки предлагают гостям более 600 товаров из рыбы и морепродуктов и развлекательную программу. Например, 1 июня завершится чемпионат среди рыбаков, в котором победители получат денежные призы.

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