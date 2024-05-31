Сергей Собянин: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музею-заповеднику "Царицыно" в этом году исполнилось 40 лет. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, культурный центр создали как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР. Сейчас в нем представлены более 61 тысячи произведений.

Собянин отметил, что в настоящее время в "Царицыне" проводят выставки, музыкальные фестивали, уроки, органные концерты, благотворительные проекты. Жемчужиной музея-заповедника считается архитектурный ансамбль, который строился как резиденция императрицы Екатерины II.

Кроме того, на территории есть памятники археологии: курганы вятичей, Башня-руина, оранжереи, гроты, светодинамический фонтан. Одно из самых красивых мест "Царицына" – это пейзажный парк. В нем есть заповедные участки, которые населяют редкие и исчезающие виды зверей и птиц, дополнил Собянин.

Мэр уточнил, что 10 июня в музее-заповеднике стартует выставка "Люди и фонды". Гостям представят коллективный проект сотрудников "Царицына" – история музея, рассказанная ее нынешними и бывшими работниками.

До этого Собянин рассказал, как прошла "Ночь в музее" в столице. Гости бесплатно посетили более 160 площадок – музеев, культурных центров, библиотек, парков. Одной из самых востребованных площадок стал музей-заповедник "Царицыно". Его посетили 12,9 тысячи человек.

