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31 мая, 12:15

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Собянин назвал самые востребованные сервисы портала "Малый бизнес Москвы"

Собянин назвал самые востребованные сервисы портала "Малый бизнес Москвы"

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За пять лет работы портала "Малый бизнес Москвы" сервисы "Проверка контрагентов" и "Законодательный бизнес-дайджест" стали самыми популярными среди пользователей. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Также открыты спецпроекты, которые помогают самозанятым, социальным предприятиям и тем, кто планирует работать по франшизе. Всего с момента запуска к сайту обратились почти 15,5 миллиона раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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