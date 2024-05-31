Собянин назвал самые востребованные сервисы портала "Малый бизнес Москвы"

За пять лет работы портала "Малый бизнес Москвы" сервисы "Проверка контрагентов" и "Законодательный бизнес-дайджест" стали самыми популярными среди пользователей. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Также открыты спецпроекты, которые помогают самозанятым, социальным предприятиям и тем, кто планирует работать по франшизе. Всего с момента запуска к сайту обратились почти 15,5 миллиона раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

