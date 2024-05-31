Синоптик Шувалов: дожди придут в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в столице прогнозируются дожди и небольшое похолодание. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, передает News.ru.

Он рассказал, что в выходные дневная температура в Москве составит 25 градусов, по области – от 23 до 25 градусов. Ночью будет без осадков, воздух охладится до 15–17 градусов. Также в выходные будет преимущественно облачно, ожидаются кратковременные дожди, указал Шувалов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что первые дни лета в столице пройдут "под аккомпанемент скоротечных грозовых дождей", не исключен мозаичный град диаметром до 2–3 миллиметров и шквалистый ветер при грозе. По словам синоптика, ночью 1 и 2 июня будет от 14 до 17 градусов тепла, а днем – от 26 до 29 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы месяца. Тишковец подчеркнул, что так тепло в Москве лето начинается не чаще одного раза в пять лет.

Специалист добавил, что поверхностный слой воды уже прогрелся до 21 градуса на Москве-реке около Звенигорода. По его мнению, это чуть теплее, чем на пляжах Сочи, где температура воды Черного моря составляет 20 градусов.

В пятницу, 31 мая, в Москве ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и гроза. Согласно прогнозам синоптиков, днем температура составит от 28 до 30 градусов, по области – от 26 до 31 градуса. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

