Участок БКЛ закроют с 22 июня

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30 мая, 21:00

Город

Названы места в Москве, где можно купаться и загорать

Названы места в Москве, где можно купаться и загорать

Вокальный конкурс "Соло 01" прошел в ЮВАО столицы

Новости часа: президент РФ вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством"

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Московский зоопарк показал, как тапир Сью переживает жару

"Мой район. Новости": количество операций по удалению тромбов в Москве выросло в 30 раз

ЦОДД рассказал о трафике на московских дорогах 30 мая

Комплекс городского хозяйства дал рекомендации для владельцев домашних животных

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Благоустройство территории у станции "Университет Дружбы Народов" выполнено на две трети

Синоптики предупреждают москвичей о "бразильской жаре", которая надвигается на столицу. По их мнению, в ближайшее время жители города могут столкнуться с самыми высокими температурами за всю историю метеонаблюдений. Горожанам напомнили, где можно купаться и загорать.

Ежегодный парад кадетского движения состоялся на Поклонной горе. В этом году он посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем прошли более 2,5 тысяч кадетов.

Похороны Анастасии Заворотнюк пройдут в субботу, 1 июня, на Троекуровском кладбище. Заслуженная артистка России умерла в возрасте 53-х лет. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью – раком головного мозга.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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