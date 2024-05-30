Названы места в Москве, где можно купаться и загорать

Синоптики предупреждают москвичей о "бразильской жаре", которая надвигается на столицу. По их мнению, в ближайшее время жители города могут столкнуться с самыми высокими температурами за всю историю метеонаблюдений. Горожанам напомнили, где можно купаться и загорать.

Ежегодный парад кадетского движения состоялся на Поклонной горе. В этом году он посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем прошли более 2,5 тысяч кадетов.

Похороны Анастасии Заворотнюк пройдут в субботу, 1 июня, на Троекуровском кладбище. Заслуженная артистка России умерла в возрасте 53-х лет. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью – раком головного мозга.

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