Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Ежегодный парад кадетского движения состоялся на Поклонной горе в четверг, 30 мая. На мероприятии Сергей Собянин поздравил учеников с проведением парада и выразил благодарность присутствующим на церемонии ветеранам за уроки мужества и патриотизма. Торжественным маршем прошли более 2,5 тысячи кадетов в составе 44 парадных расчетов.

Кадетский парад проводят в Москве с 2015 года. Кадетские классы открыты в 252 школах: в них обучаются более 28 тысяч детей. Также в столице действуют пять кадетских училищ федерального подчинения.

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