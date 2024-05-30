Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 23:15

Новости

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Новости часа: пять зданий школ построили в столице в 2024 году

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил пять школ за верность кадетским традициям

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Новости часа: врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тыс пациентов

Новости часа: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Ежегодный парад кадетского движения состоялся на Поклонной горе в четверг, 30 мая. На мероприятии Сергей Собянин поздравил учеников с проведением парада и выразил благодарность присутствующим на церемонии ветеранам за уроки мужества и патриотизма. Торжественным маршем прошли более 2,5 тысячи кадетов в составе 44 парадных расчетов.

Кадетский парад проводят в Москве с 2015 года. Кадетские классы открыты в 252 школах: в них обучаются более 28 тысяч детей. Также в столице действуют пять кадетских училищ федерального подчинения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика