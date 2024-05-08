Мэр Москвы: благодаря офсетным контрактам построили и модернизировали 6 заводов

Почти две тысячи рабочих мест создали на шести новых фармакологических производствах в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благодаря работе заводов городские медучреждения гарантированно получают необходимые медизделия и лекарства. Столица полностью обеспечивает себя всеми необходимыми препаратами и даже поставляет их в другие регионы России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

