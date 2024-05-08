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08 мая, 07:45

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Мэр Москвы: благодаря офсетным контрактам построили и модернизировали 6 заводов

Мэр Москвы: благодаря офсетным контрактам построили и модернизировали 6 заводов

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Почти две тысячи рабочих мест создали на шести новых фармакологических производствах в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благодаря работе заводов городские медучреждения гарантированно получают необходимые медизделия и лекарства. Столица полностью обеспечивает себя всеми необходимыми препаратами и даже поставляет их в другие регионы России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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