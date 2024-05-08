08 мая, 07:15Город
В кадровом центре Депздрава рассказали про обучение врачей по новому стандарту медпомощи
Врачи всех обновленных приемных отделений московских больниц прошли обучение по новому стандарту экстренной помощи. В кадровом центре Депздрава есть более тысячи единиц симуляционных и медицинских аппаратов.
Всего представлено около 40 образовательных программ. Их разработали на основе алгоритмов оказания экстренной помощи при разных состояниях пациента.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.