Допустимую температуру воздуха в самолетах закрепят законодательно

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Допустимая температура воздуха в самолетах будет закреплена законодательно. Это может произойти в 2025 году во время переиздания Федеральных авиационных правил. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса в адрес зампреда комитета ГД по охране здоровья Сергея Леонова.

Уточняется, что депутат обратился в ведомство после смертельного случая на борту самолета "Аэрофлота", который следовал из Бангкока в Россию.

Леонов подчеркнул, что, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам, температура воздуха в пассажирской кабине самолета в течение полета должна быть в диапазоне от 20 до 25 градусов. Однако это требование отсутствует в Федеральных авиационных правилах.

Парламентарий также предложил установить допустимую температуру воздуха в самолетах не только в полете, но и при посадке пассажиров на рейс, а также в ожидании взлета.

По его словам, высокая температура на борту воздушного судна является одной из самых распространенных причин для жалоб пассажиров. У многих людей могут обостриться хронические заболевания, а иногда слишком высокая температура может привести к более тяжелым последствиям для здоровья, отметил депутат.

Ранее Ространснадзор попросил авиакомпании не допускать, чтобы пассажиры находились в самолете при высокой температуре воздуха в салоне.

До этого депутаты предложили выявлять с помощью алкотестеров авиапассажиров, которые выпили большое количество алкоголя перед посадкой в самолет.