В РФ начнут штрафовать авиакомпании за недостоверную информацию о билетах

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Авиакомпании начнут штрафовать за размещение недостоверной информации о бронировании билетов в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Соответствующие нововведения в Воздушный кодекс и КоАП РФ готовит Минтранс, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что данная мера является ответом на жалобы пассажиров, которые теряли время и деньги из-за неверной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов. Внесение законопроекта в Госдуму планируется в осеннюю сессию.

По информации источника издания в Минтрансе, ежегодно от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает порядка 700 различных жалоб на авиакомпании.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил авиакомпаниям не рассаживать пассажиров старше 75 лет с родственниками или сопровождающими во время полетов на гражданских линиях. Такое обращение депутат отправил в Минтранс РФ.

Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства РФ призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Он также сделал акцент на том, что эта задача должна быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранса России, и других ведомств.

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