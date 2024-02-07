В РФ предложили финансировать ремонт аэропортов новым сбором с авиакомпаний – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минтранс России изучает вопрос ремонта аэропортов РФ за счет новых сборов с авиаперевозчиков, региональные авиагавани предполагается разделить на две группы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В статье говорится, что в первую группу планируют внести малые аэродромы. Финансировать их намерены из специального фонда, который будет пополняться за счет сборов в подведомственную Росавиации "Госкорпорацию по организации воздушного движения".

По словам собеседников издания, которые знакомы с планами ведомства, для реализации этой идеи будет создан новый сбор либо будут повышены тарифы за аэронавигацию. Согласно инициативе, подобный подход поможет привлекать для реконструкции аэродромов 10 миллиардов рублей в год.

Один из источников РБК рассказал, что в результате заплатить за реконструкцию придется пассажиру. Но в пересчете на одного пассажира, цена билета может вырасти не более чем на 50 рублей, уточнил он.

Реконструкцию второй группы, в которую хотят внести 28 более крупных аэропортов, находящихся в частном управлении, предварительно намерены финансировать частично за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также частных кредитных средств инвесторов.

Источники заявили, что доля государственного участия в этом вопросе составит 60%.

"Остальные 40% инвестор привлечет сам, взяв кредитные средства. Отбивать их планируется частично через повышение аэропортовых сборов с авиакомпаний, частично – через неавиационные доходы", – сказали изданию в одном из аэропортов.

В январе Владимир Путин не исключил создание специального фонда для капитального ремонта аэродромов РФ. Глава государства заявил, что его можно сделать по аналогии с дорожным фондом.

В свою очередь, глава Минтранса Виталий Савельев уточнил, что до 2030 года в России необходимо отремонтировать 111 авиагаваней, для чего потребуется по меньшей мере 383 миллиарда рублей.