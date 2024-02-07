07 февраля, 08:27Транспорт
В РФ предложили финансировать ремонт аэропортов новым сбором с авиакомпаний – СМИ
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минтранс России изучает вопрос ремонта аэропортов РФ за счет новых сборов с авиаперевозчиков, региональные авиагавани предполагается разделить на две группы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
В статье говорится, что в первую группу планируют внести малые аэродромы. Финансировать их намерены из специального фонда, который будет пополняться за счет сборов в подведомственную Росавиации "Госкорпорацию по организации воздушного движения".
По словам собеседников издания, которые знакомы с планами ведомства, для реализации этой идеи будет создан новый сбор либо будут повышены тарифы за аэронавигацию. Согласно инициативе, подобный подход поможет привлекать для реконструкции аэродромов 10 миллиардов рублей в год.
Один из источников РБК рассказал, что в результате заплатить за реконструкцию придется пассажиру. Но в пересчете на одного пассажира, цена билета может вырасти не более чем на 50 рублей, уточнил он.
Реконструкцию второй группы, в которую хотят внести 28 более крупных аэропортов, находящихся в частном управлении, предварительно намерены финансировать частично за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также частных кредитных средств инвесторов.
Источники заявили, что доля государственного участия в этом вопросе составит 60%.
"Остальные 40% инвестор привлечет сам, взяв кредитные средства. Отбивать их планируется частично через повышение аэропортовых сборов с авиакомпаний, частично – через неавиационные доходы", – сказали изданию в одном из аэропортов.
В январе Владимир Путин не исключил создание специального фонда для капитального ремонта аэродромов РФ. Глава государства заявил, что его можно сделать по аналогии с дорожным фондом.
В свою очередь, глава Минтранса Виталий Савельев уточнил, что до 2030 года в России необходимо отремонтировать 111 авиагаваней, для чего потребуется по меньшей мере 383 миллиарда рублей.
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