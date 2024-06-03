Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики

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Кандидат от правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум, согласно данным экзитполов, уверенно побеждает на выборах президента страны. Об этом сообщил председатель партии Марио Дельгадо.

"Нам повезло жить в звездный момент в истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории и в истории Северной Америки. Экзитполы дают нам большое преимущество", – приводит его слова РИА Новости.

На высший государственный пост Мексики претендуют три политика. Среди них преемница действующего президента Шейнбаум, сенатор Сочитль Гальвес от правого альянса "Сила и сердце за Мексику" и Хорхе Альварес Майнес от партии "Гражданское движение".

Ранее сообщалось, что кандидата на пост мэра мексиканского города Коюка-де-Бенитес штата Герреро Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили на митинге, который проходил в рамках его предвыборной кампании. В штате Геррер это уже пятое политическое убийство, произошедшее за период последней избирательной кампании кандидатов на должность мэров городов. Кроме того, таким же образом погиб и один кандидат в депутаты.