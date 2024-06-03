03 июня, 07:11Происшествия
Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Ведомство уточнило, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории в РФ была пресечена прошедшей ночью.
Днем 2 июня два украинских дрона-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области. В результате взрывов была повреждена входная группа здания заправки. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что все сотрудники АЗС в порядке.
Ранее Гладков заявил, что из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобильной стоянке в центре Грайворона пострадала одна женщина. По его словам, местная жительница получила сквозное ранение левой ноги. Участники теробороны оказали ей первую помощь, а скорая ее госпитализировала.
Кроме того, уточнил губернатор, в результате атаки повреждения получили 13 автомобилей. На месте происшествия работали оперативные службы.
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