Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории в РФ была пресечена прошедшей ночью.

Днем 2 июня два украинских дрона-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области. В результате взрывов была повреждена входная группа здания заправки. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что все сотрудники АЗС в порядке.

Ранее Гладков заявил, что из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобильной стоянке в центре Грайворона пострадала одна женщина. По его словам, местная жительница получила сквозное ранение левой ноги. Участники теробороны оказали ей первую помощь, а скорая ее госпитализировала.

Кроме того, уточнил губернатор, в результате атаки повреждения получили 13 автомобилей. На месте происшествия работали оперативные службы.