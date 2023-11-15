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15 ноября, 17:24

Технологии

Цифровая платформа мониторинга перевозок пассажиров будет готова в РФ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Идея о создании цифровой платформы мониторинга перевозок пассажиров будет реализована в России в 2024 году, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2024 году на платформе "Гостех" будет реализован функционал цифровой платформы мониторинга осуществления перевозок пассажиров и цифровой профиль участника транспортно-логистической отрасли", – передает ТАСС его слова.

В начале осени Владимир Путин поручил подготовить предложения по запуску такой платформы. Глава государства определил срок до 1 февраля 2024 года.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин перечислил шесть ключевых задач в транспортной сфере, которые предстоит решить России. Среди них – укрепление связанности территорий, а также создание условий для более активных поездок россиян по стране, что предполагает развитие авиации, железных и автомобильных дорог.

Еще одна задача – это повышение доступности перевозок. Также власти хотят добиться увеличения провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров, в особенности на Восток.

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