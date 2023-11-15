Рост пассажирских авиаперевозок в РФ в этом году превысил прогноз

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Российская гражданская авиация не только преодолела проблемы, вызванные санкциями Запада, но и показала активное развитие, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".

Он рассказал, что за девять месяцев российские авиакомпании перевезли более 80 миллионов человек. По словам премьера, это даже выше прогноза. Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 11,5%.

Ранее Мишустин перечислил шесть ключевых задач в транспортной сфере, которые предстоит решить России. Среди них – укрепление связанности территорий, а также создание условий для более активных поездок россиян по стране, что предполагает развитие авиации, железных и автомобильных дорог.

Вторая задача – это повышение доступности перевозок, третья – увеличение провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров. Также премьер заявил о необходимости достичь полноценной технологической независимости, интегрировать новые регионы, обновить на этих территориях дороги, а также подготовить квалифицированных специалистов.