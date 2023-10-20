Путин поручил проработать организацию пассажирских рейсов с аэродрома Сарова

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Правительство РФ подготовит предложения по организации регулярных пассажирских рейсов с аэродрома Сарова, в том числе для паломников и туристов. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Помогать кабмину в исполнении поручения главы государства будут "Росатом", ФСБ РФ и правительство Нижегородской области. На эту работу у них есть время до 15 декабря.

"Представить предложения, касающиеся организации регулярных пассажирских перевозок с использованием аэродрома Саров (Миус) в интересах "Российского федерального ядерного центра", Национального центра физики и математики госкорпорации "Росатом" и паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", – говорится в материале.

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Представители компании объяснили, что теперь правом собственности обладает страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования.



"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам