"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование по четырем самолетам с CDB Aviation

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Компания "Аэрофлот" объявила о завершении процедуры страхового урегулирования по четырем самолетам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатель прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", – передает ТАСС сообщение перевозчика.

Представители компании объяснили, что теперь правом собственности обладает страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов. Тогда в компании заявляли о выведении 120 самолетов иностранного производства из инореестров.

До этого гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания занимается нормативной базой по "мокрому" лизингу самолетов. Подобный вид лизинга предполагает сдачу в аренду самолетов вместе с экипажем.



"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам