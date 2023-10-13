Авиабилеты в страны Закавказья заметно подешевели

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Стоимость перелета в страны Закавказья заметно снизилась. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статистику сервиса по онлайн-бронированию авиабилетов.

Билеты в Азербайджан, Армению и Грузию подешевели на 16, 13 и 12% соответственно в сравнении с ценами в сентябре 2023 года. Средняя стоимость авиабилета в Азербайджан составляет 29,5 тысячи рублей, в Армению – 21,5 тысячи рублей, в Грузию – 41,2 тысячи рублей.

Стоимость перелета в Белоруссию и Казахстан также снизилась на 7 и 3%, составив 13,4 и 29,4 тысячи рублей соответственно.

В то же время стоимость перелета в Киргизию, Китай и Турцию выросла на 1, 4 и 9% соответственно. Билет в Киргизию в среднем стоит 26,9 тысячи рублей, в Турцию – 37 тысяч, а в Китай – 72,4 тысячи рублей.

При этом больше всего – на 21% – выросла стоимость перелета в Объединенные Арабские Эмираты. Теперь цена авиабилета в ОАЭ составляет 64,8 тысячи рублей.

В сервисе по бронированию билетов объяснили это соотношением спроса и предложения. Например, перелеты в Закавказье подешевели, так как туда запустили новые рейсы. А авиабилеты в ОАЭ традиционно дорожают к зиме.

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