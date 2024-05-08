08 мая, 00:35Город
"Мой район. Новости": более 70 тыс пациентов получили помощь в больнице имени Вересаева
Более 70 тысяч пациентов получили помощь по новому стандарту оказания медицинских услуг в больнице имени Вересаева. После масштабной модернизации на обследование и постановку диагноза врачам требуется около двух часов, а все осмотры и большинство процедур проводятся непосредственно в палатах.
У нового стандарта есть единые четкие алгоритмы оказания экстренной помощи. Приоритетность определяет цифровая система триаж.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".