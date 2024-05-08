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Новости

08 мая, 00:35

Город

"Мой район. Новости": более 70 тыс пациентов получили помощь в больнице имени Вересаева

"Мой район. Новости": более 70 тыс пациентов получили помощь в больнице имени Вересаева

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Более 70 тысяч пациентов получили помощь по новому стандарту оказания медицинских услуг в больнице имени Вересаева. После масштабной модернизации на обследование и постановку диагноза врачам требуется около двух часов, а все осмотры и большинство процедур проводятся непосредственно в палатах.

У нового стандарта есть единые четкие алгоритмы оказания экстренной помощи. Приоритетность определяет цифровая система триаж.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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