Дуров анонсировал большое обновление в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал большое обновление в мессенджере. Об этом сообщает RT.

Дуров напомнил, что на прошлой неделе в Telegram появилась возможность отправки сообщений с анимированными эффектами, подписи к фотографиям, поиск по хэштегам, сворачиваемые цитаты и другие функции.

"На этой неделе планируется запуск чего-то еще большего, так что следите за обновлениями!" – сообщил предприниматель.

Ранее в исходном коде бета-версии мессенджера Telegram для Android была найдена функция Fact Check, предназначенная для проверки фактов. В рамках новой функции мессенджер будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации. В свою очередь, правительства стран сами смогут назначать агентства, которые будут работать с Telegram.

