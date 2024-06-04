Хуситы заявили об ударе по военной цели в израильском Эйлате

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Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по военной цели в городе Эйлат на юге Израиля. Об этом сообщает издание Al Masirah со ссылкой на представителя хуситов Яхью Сариа.

Он уточнил, что удар был нанесен при помощи баллистической ракеты "Палестина".

Ранее йеменские хуситы нанесли удары по американскому эсминцу в Красном море, а также трем коммерческим судам – Maina, Aloraiq и Abliani.

Позже Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Британии заявило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. Инцидент был классифицирован как нападение, однако экипаж и судно не пострадали.