РИА Новости: обыски прошли в офисе журнала "Компания" в Москве

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Обыски прошли в штаб-квартире журнала "Компания" в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко.

Ранее Хамовнический суд столицы отправил помощника главы Астрахани Карена Григоряна на 7 лет в колонию строгого режима за вымогательство. Его обвинили в вымогательстве свыше 4,5 миллиона рублей у Василия Бровко.

В мае прошлого года троих бывших администраторов телеграм-каналов приговорили к 8 годам колонии по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.

Выяснилось, что фигуранты дела размещали порочащие посты о публичных личностях, за удаление которых затем требовали деньги. Так, за удаление поста о паре они запросили 280 тысяч рублей. Бровко выплатил вымогателям указанную сумму, однако публикации не прекращались.