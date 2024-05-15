ТАСС: по делу генерала МО Кузнецова проведены обыски сразу по нескольким адресам

15 мая, 06:26Происшествия
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обыски прошли сразу по нескольким адресам в рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что обыски проходили в течение нескольких дней. Он уточнил, что обыски прошли не только в Москве, но и в Краснодарском крае.
Ранее следователи арестовали Кузнецова и изъяли у него свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
По дынным СМИ, Кузнецова задержали после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Начальнику управления кадров Минобороны РФ предъявили обвинение в получении взятки