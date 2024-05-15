ТАСС: по делу генерала МО Кузнецова проведены обыски сразу по нескольким адресам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обыски прошли сразу по нескольким адресам в рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что обыски проходили в течение нескольких дней. Он уточнил, что обыски прошли не только в Москве, но и в Краснодарском крае.

Ранее следователи арестовали Кузнецова и изъяли у него свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

По дынным СМИ, Кузнецова задержали после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

