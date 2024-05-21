ТАСС: СК проводит обыск у бывшего помощника экс-депутата Рашкина

Фото: vk.com/"Информационный полк! Справедливость"

Следователи пришли с обыском в квартиру к Николаю Степанову, бывшему помощнику экс-депутата ГД Валерия Рашкина, в рамках расследования уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, Степанов подозревается в связях с беглым политиком. Следственные органы возбудили ряд статей против Пономарева из-за его связей со спецслужбами Украины. Среди них статьи "Государственная измена" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

В 2022 году Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ. Позднее Минюст внес политика в реестр физлиц-иноагентов. 25 января Росфинмониторинг внес бывшего депутата в перечень экстремистов и террористов.

В феврале 2024 года против экс-депутата Госдумы возбудили уголовное дело о госизмене.