Уголовное дело о госизмене возбуждено против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева – СМИ

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок (Илья Пономарев признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов)

Федеральная служба безопасности возбудила уголовные дела о госизмене и участии в террористической организации в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела – о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической", – говорится в сообщении.

В 2022 году Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ. Позже Минюст внес бывшего депутата в реестр физлиц-иноагентов. 25 января Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

8 сентября прошлого года СМИ сообщили, что против сбежавшего на Украину Пономарева возбудили новое уголовное дело.

Пономарев покинул Россию в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сперва он уехал в США, а затем на Украину, где киевские власти выдали ему сначала разрешение на временное проживание, а позже – и гражданство.

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