Новое дело завели против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе (Илья Пономарев признан в РФ иноагентом)

Против сбежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) возбудили новое уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело расследуется по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". При этом детали не раскрываются.

Пономарев покинул Россию в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сперва он уехал в США, а затем на Украину, где киевские власти выдали ему сначала разрешение на временное проживание, а позже – и гражданство.

В 2022 году Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ. 21 октября 2022 года Минюст внес политика Илью Пономарева в реестр физлиц-иноагентов. 25 января Росфинмониторинг внес бывшего депутата в перечень экстремистов и террористов.