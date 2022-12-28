Росфинмониторинг внес журналиста Резника в перечень террористов и экстремистов

Фото: facebook.com(признана экстремистской и запрещена в России)/serghei.reznik

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла ростовского журналиста Сергея Резника в перечень террористов и экстремистов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, в части включенных в перечень террористов и экстремистов лиц указан Резник Сергей Эдуардович, родившийся 10 апреля 1976 года в городе Ростове-на-Дону.

В июле текущего года сообщалось, что в отношении Резника возбудили уголовное дело в связи с публикацией им фейков о российской спецоперации на Украине.

Отмечалось, что фейки журналист публиковал в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ с начала 2022 года заблокировала или удалила порядка 125 тысяч фейков о спецоперации.



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