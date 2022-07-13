Уголовное дело возбудили в отношении журналиста Резника из-за фейков о спецоперации

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В отношении ростовского журналиста Сергея Резника возбудили уголовное дело в связи с публикацией им фейков о российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"Задокументирована причастность <...> Резника к опубликованию <...> материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что фейки о спецоперации журналист публиковал в своем телеграм-канале. В его отношении возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

Ранее суд в Москве приговорил депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова к семи годам лишения свободы. Политика признали виновным в распространении фейков о действиях российских военных на Украине. Поводом для возбуждения соответстующего уголовного дела стало выступление Горинова, в ходе которого он подверг критике спецоперацию РФ.

